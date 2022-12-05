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Семь человек остаются пропавшими после взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Губернатор ХМАО Комарова сообщила, что при взрыве в Нижневартовске пропали семь человек
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Фото: РИА Новости/пресс-служба правительства Нижневартовска
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Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила в понедельник, 5 декабря, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

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«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — сказала она в эфире «Россия 24».

По словам Комаровой, работа по разбору завалов «очень сложная». По ее завершению можно будет говорить о том, погибли ли эти семь человек.

По последним данным, при взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также есть угроза новых обрушений.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пять были госпитализированы.

По данным «Известий», дом не был газифицирован. В экстренных службах сообщали, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.

Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

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