Семь человек остаются пропавшими после взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила в понедельник, 5 декабря, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — сказала она в эфире «Россия 24».
По словам Комаровой, работа по разбору завалов «очень сложная». По ее завершению можно будет говорить о том, погибли ли эти семь человек.
По последним данным, при взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также есть угроза новых обрушений.
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пять были госпитализированы.
По данным «Известий», дом не был газифицирован. В экстренных службах сообщали, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания.
Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.
Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.