В жилом доме в Нижневартовске после взрыва есть угроза новых обрушений
В жилом доме в Нижневартовске, где произошел взрыв, есть угроза новых обрушений. Об этом 5 декабря сообщили экстренные службы города.
«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвертым подъездами», — цитирует собеседника ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жители Нижневартовска приносят цветы к мемориалу «Добрый ангел мира» в память о погибших при обрушении жилого дома.
Ранее в понедельник стало известно, что родственники погибших при взрыве газа в Нижневартовске получат выплату в 1 млн рублей, а семьям пострадавших выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Как сообщила глава Югры Наталья Комарова, в правительство будет внесен соответствующий законопроект.
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.
После взрыва в двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.
В экстренных службах сообщали, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.