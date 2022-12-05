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Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона

В жилом доме в Нижневартовске после взрыва есть угроза новых обрушений

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Фото: t.me/Nizhnevartovsk_narod
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В жилом доме в Нижневартовске, где произошел взрыв, есть угроза новых обрушений. Об этом 5 декабря сообщили экстренные службы города.

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«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвертым подъездами», — цитирует собеседника ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жители Нижневартовска приносят цветы к мемориалу «Добрый ангел мира» в память о погибших при обрушении жилого дома.

Ранее в понедельник стало известно, что родственники погибших при взрыве газа в Нижневартовске получат выплату в 1 млн рублей, а семьям пострадавших выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Как сообщила глава Югры Наталья Комарова, в правительство будет внесен соответствующий законопроект.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.

После взрыва в двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

В экстренных службах сообщали, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

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