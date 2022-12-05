В Нижневартовске семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Родственники погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске получат выплату в 1 млн рублей, а семьям пострадавших выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова в понедельник, 5 декабря.

«У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся режим чрезвычайной ситуации, то выплачивается единовременная помощь на семью в размере 100 тыс. рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы — легкой, средней, тяжелой степени тяжести, — соответствующие единовременные выплаты — 100 тыс., 300 тыс., 500 тыс. рублей. И когда погиб человек в результате ЧС, то тогда 1 млн рублей», — сказала она в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале мэрии.



Комарова уточнила, что по данному решению департамент социального развития сегодня внесет в правительство автономного округа проект нормативного правового акта.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

В экстренных службах сообщали, что эпицентр взрыва находился на втором этаже здания. Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.