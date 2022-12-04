Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до шести человек. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Собеседник агентства отметил, что разбор завалов всё еще продолжается. Повреждены в результате происшествия порядка 15 квартир.

Ранее сообщалось о пяти погибших и девяти пострадавших, из которых четверо были госпитализированы. Среди доставленных в больницу состояние троих оценивалось как тяжелое. Кроме того, по данным «Известий», 12-летний подросток числится пропавшим без вести.

В пункт временного размещения направлены 237 жильцов дома. На месте работают не менее 109 человек и 30 единиц техники.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее в жтот день. Предположительно, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Предположительно, жильцы проводили ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).