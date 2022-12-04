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Взрыв в доме в Нижневартовске произошел из-за газового баллона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что дом не газифицирован.

По данным «Известий», в одной из квартир проводились ремонтные работы, для которых и мог использоваться газовый баллон. Известно, что на третьем этаже во втором подъезде был обнаружен разгерметизированный баллон газа.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в пятиэтажном жилом доме по улице Мира города Нижневартовск. В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли четыре человека, по неофициальной информации, число жертв возросло до пяти. Несколько человек госпитализированы. Всего были эвакуированы 237 жителя дома, в одной из школ развернут пункт временного размещения.

На месте работают 109 сотрудников МЧС и 30 единиц техники, а также несколько бригад скорой помощи.

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