До пяти увеличилось число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске
По данным «Известий», число погибших при взрыве и обрушении части жилого дома в Нижневартовске увеличилось до пяти человек.
Ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших, из них четверо были госпитализированы.
При этом в региональном МЧС подтвердили информацию о четырех погибших, отметив, что под завалами могут находиться еще три человека.
237 жителей многоквартирного дома, среди которых 44 несовершеннолетних, были эвакуированы в пункт временного размещения, развернутый в одной из школ.
Над ликвидацией последствий происшествия работают 109 человек и 30 единиц техники.
Известно, что инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной происшествия мог стать взрыв газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. В одной из квартир был обнаружен разгерметизированный баллон.
В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.
По факту происшествия прокуратурой организована проверка.