Дело возбуждено по факту частичного обрушения в жилом доме в Нижневартовске

По факту частичного обрушения в жилом доме в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 4 декабря в СУ СК по ХМАО-Югре.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Установлено, что 4 декабря 2022 года около 18 часов произошел хлопок в одной из квартир дома 6 по ул. Мира города Нижневартовска и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде указанного дома», — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли четыре человека, по неофициальной информации, число жертв возросло до пяти. Несколько человек госпитализированы. Всего были эвакуированы 237 жителя дома, в одной из школ развернут пункт временного размещения.

На месте работают 109 сотрудников МЧС и 30 единиц техники, а также несколько бригад скорой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной происшествия мог стать взрыв газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. В одной из квартир был обнаружен разгерметизированный баллон.