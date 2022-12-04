Спасатели нашли тело пятого погибшего при взрыве в доме в Нижневартовске

Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели под завалами дома в Нижневартовске. Таким образом, число жертв происшествия выросло до пяти, сообщили в экстренных службах 4 декабря.

Пострадали девять человек, четверо госпитализированы. Среди доставленных в больницу состояние троих оценивается как тяжелое.

Кроме того, по данным «Известий», 12-летний подросток числится пропавшим без вести.

Ранее в этот день уже сообщалось о пятерых погибших, однако впоследствии стало известно, что медикам удалось реанимировать одного из потерпевших. В МЧС отмечали, что под завалами могут находиться еще три человека. На месте работают не менее 109 человек и 30 единиц техники.

Всего в пункт временного размещения, развернутый в одной из школ, были эвакуированы 237 жителей дома.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. При этом известно, что дом не был газифицирован.

В одной из квартир, по данным «Известий», был обнаружен разгерметизированный баллон. Предположительно, там проводились ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).