Считавшегося пятым погибшим при ЧП в доме в Нижневартовске реанимировали

Одного из пострадавших, считавшегося пятым погибшим при взрыве в доме в Нижневартовске, удалось реанимировать. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах 4 декабря.

«В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении», — цитирует агентство своего собеседника.

Таким образом, в результате происшествия погибли четыре человека, точное число пострадавших не уточняется, однако известно, что четверо потерпевших были госпитализированы. В МЧС отмечали, что под завалами могут находиться еще три человека.

Всего были эвакуированы 237 жителей дома, в том числе 44 несовершеннолетних, в пункт временного размещения, развернутый в одной из школ.

На месте работают 109 человек и 30 единиц техники.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. При этом известно, что дом не был газифицирован.

В одной из квартир, по данным «Известий», был обнаружен разгерметизированный баллон. Предположительно, там проводились ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).