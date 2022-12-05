Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона

Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — сказал министр.

Он добавил, что на месте обрушения жилого дома возникла непростая ситуация из-за сложности завалов. Спасателям нужно разобрать крышу здания и после этого постепенно спускаться вниз к основному завалу, передает слова Куренкова ТАСС.

Глава МЧС прилетел в Нижневартовск с группой специалистов для координации работы местных спасателей.

Ранее сообщалось, что обрушение пятиэтажки произошло из-за взрыва двух газовых баллонов. В экстренных службах сообщали, что эпицентр взрыва находился на втором этаже здания.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее, 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Жильцы могли проводить ремонтные работы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).