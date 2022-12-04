Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Судьба семи человек остается неизвестной после взрыва в жилом доме Нижневартовска. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На данный момент выясняется их местонахождение, Кроме того, удалось опознать только одного из шести погибших, отметил собеседник агентства.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее этим днем, 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы. В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Предположительно, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Жильцы могли проводить ремонтные работы.

По сообщению МЧС, поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно. На месте работают 165 человек и 53 единицы техники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).