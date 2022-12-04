Причиной ЧП в жилом доме в Нижневартовске стал взрыв газа
Взрыв газа стал причиной ЧП в жилом доме в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», — цитирует агентство своего собеседника.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря. По данным «Известий», пострадали более 10 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии.
По обновленной информации, в двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этажи.
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