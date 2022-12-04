Взрыв произошел в жилом доме в Нижневартовске

В Нижневартовске в воскресенье, 4 декабря, произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. По данным «Известий», пострадало более 10 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии.

Из здания эвакуировали 25 человек. Очевидцы сообщают, что около места инцидента слышен запах газа.

По предварительным данным, взрыв прогремел в третьем подъезде на втором этаже дома по улице Мира, произошло частичное обрушение третьего и четвертого этажей.

На месте взрыва работают сотрудники МЧС.

Накануне, 3 декабря, один человек пострадал при взрыве газового оборудования в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в городе Камызяк на юге Астраханской области.

Из многоквартирного дома эвакуировали 114 человек, 12 из них разместили в пункте временного размещения. Губернатор региона Игорь Бабушкин опубликовал видео с места взрыва.