Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии после ЧП в Нижневартовске

Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске остаются по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил 5 декабря глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Двое пациентов с тяжелыми ожогами продолжают лечение в ожоговом центре города Сургута. Их состояние остается крайне тяжелым», — сообщил Добровольский в своем Telegram-канале.

Две другие пациентки находятся в клинической больнице Нижневартовска в стабильном и удовлетворительном состоянии соответственно. Еще одна женщина продолжает находиться на амбулаторном лечении, уточнил глава депздрава Югры.

Ранее в понедельник следственное управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщило, что основной причиной ЧП в доме в Нижневартовске названа аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в одной из квартир. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Тогда же губернатор ХМАО Наталья Комарова указала, что семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске. По ее словам, работа по разбору завалов «очень сложная». Только по ее завершении можно будет говорить о том, погибли ли эти жители.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пятеро были госпитализированы. По данным «Известий», дом не был газифицирован. В экстренных службах сообщали, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания.

По последним данным, при взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.