Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

России важно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше . Об этом Владимир Путин заявил 5 декабря во время посещения отремонтированной после теракта автомобильной полосы Крымского моста . Глава государства сел за руль и проехал по вновь отстроенному объекту, а также выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о том, в каких условиях шли восстановительные работы. Уже вечером в Москве глава государства выступил на форуме «Мы вместе» и принял участие в награждении лучшего волонтера 2022 года . Президент подчеркнул, что особенно ценна помощь добровольцев участвующим в СВО военным, а также их родственникам.

По новым технологиям

На Крымском мосту открыли движение по правой части , где были восстановлены два пролета и дорожное полотно, пострадавшие 8 октября в результате взрыва. Во время визита Владимир Путин поговорил со строителями, а также заслушал доклад Марата Хуснуллина о восстановлении объекта .

— Мы заменили четыре пролета. Возили метал с трех крупнейших заводов: из Тюмени, Кургана, Воронежа. Благодаря тому, что у нас такая развернутая программа по строительству, металл был в наличии. Поэтому мы быстро перебросили его на возведение этих конструкций и за две недели привезли сюда, — доложил вице-премьер.

По его словам, всего на восстановительные работы потребовалось 1214 т металла. Он отметил, что круглосуточно ремонтом занимались 500 человек, которые использовали три плавучих крана, четыре баржи и 21 единицу техники.

— Шторма не мешали? — поинтересовался Владимир Путин.

— Сильно мешали Владимир Владимирович. Из 55 дней был 22 шторм. Исходя из этого, были применены новые уникальные технологии , чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, люди все равно работали, — рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, для этого к ремонту пришлось подключить водолазов, которые помогали разбирать разрушенную часть и освобождали опоры моста.

— Это правая часть. Левая я так понимаю в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко пострадала. Поэтому ее надо довести до идеального состояния, да? — уточнил президент.

— Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, — пояснил вице-премьер.

Марат Хуснулин отметил, что ее еще в первые дни привели в порядок, чтобы запустить движение. Но если будет поручение главы государства, то ее сделают такой же идеальной, как и правую.

— Так и надо сделать, — сказал Владимир Путин, подчеркнув: России необходимо обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше.

Замглавы правительства пообещал, что работы по левой полосе завершатся уже в конце марта. Также он сообщил президенту о ремонте 381 км дорог от Крыма до Ростовской области .

— Дороги были плохого качества. Мы полностью привели их в соответствие. По вашему поручению мы организовали там безопасный маршрут с охраной Росгвардии, — доложил вице-премьер.

Владимир Путин проехал по мосту порядка 9 км, остановившись у места, которое больше всего пострадало от взрыва . Сейчас там уже новый асфальт и разметка. Президент и вице-премьер вышли пообщаться с рабочими, которые участвовали в ремонте.

— Графиком работ было предусмотрено завершение ремонта и запуск движения до 20 декабря. Но службой заказчика и подрядной организацией принимались неклассические решения, позволившие сократить сроки строительства и завершить их 4 декабря, то есть на две недели раньше , — сказали они президенту.

На обратном пути Марат Хуснуллин признался главе государства, что не верил в возможность отремонтировать мост в такие короткие сроки, и предложил наградить строителей.

— Молодцы! — сказал Владимир Путин, заметив, что «мост очень красивый».

— Шедевр! Причем мирового уровня! — согласился с ним вице премьер.

Не дежурные слова

В этот же день Владимир Путин выступил на форуме «Мы вместе» , который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» 5–7 декабря. В этом году в его программах принимает участие около 10 тыс. волонтеров из всех регионов России и из 45 стран мира.

— Вы знаете, мне очень не хотелось бы, чтобы то, что я сейчас скажу, приобрело какой-то дежурный характер. Но трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим — тем, кто нуждается в этой помощи, — обратился к собравшимся глава государства.

По его словам, число добровольцев в России составляет более 15% от всего населения страны. Целая, огромная армия, отметил Владимир Путин.

— И конечно, сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии , вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое, — поблагодарил волонтеров президент.

Он подчеркнул, что власть будет делать все для того, чтобы поддерживать волонтерское движение, а имена наиболее достойных должна знать вся страна.

— Безусловно, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью . Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России, — сказал Владимир Путин.

Глава государства вручил награду «Волонтер года — 2022» руководителю исполкома Народного фронта в ДНР Владимиру Тараненко. Молодой человек вместе с командой эвакуировал более 30 тыс. жителей республики, а также регулярно доставлял туда гуманитарные грузы.

— Эта награда, действительно, доказательство того, что мы на правильном пути, мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела . Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды, — отметил победитель и поименно перечислил своих коллег, назвав их настоящими патриотами.