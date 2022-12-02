Правительство должно продумать меры поддержки для компаний, созданных инвалидами , а также для предприятий, которые устраивают таких сотрудников на работу. Об этом Владимир Путин заявил 2 декабря на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья . Отношение к ним во всем мире считается показателем зрелости общества, подчеркнул президент. В России, по его словам, проблемам таких граждан уделяется всё больше внимания. Глава РФ также призвал поддержать военнослужащих в это непростое время: они должны быть обеспечены всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации .

Зрелое общество

Владимир Путин накануне Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья пообщался по видеосвязи с инвалидами и представителями специализированных общественных организаций . Такая беседа проводится ежегодно: на ней обсуждаются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются люди с особенностями. На этот раз среди главных тем оказались социальная интеграция инвалидов, инклюзивное образование, реабилитация, а также меры государственной и негосударственной поддержки.

«Не раз говорил и хотел бы повторить: отношение к людям с особенностями по здоровью — собственно говоря, так во всем мире считают — это показатель зрелости общества, его человеческой, гражданской ответственности . И мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону», — подчеркнул в начале встречи президент.

Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними Фото: официальный сайт президента РФ

По его словам, и общество, и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам всё больше внимания. При этом огромный вклад в улучшение ситуации в стране по этому направлению вносят общественные организации и объединения, а также благотворительные фонды, заметил он.

«И эта значимая, важная работа, к которой люди, наши граждане присоединяются по зову сердца, заслуживает самой искренней признательности», — подчеркнул глава государства.

Президент особо отметил, что поддержку граждан с инвалидностью необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей.

«Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усредненные показатели, а помогать, конечно, — во всяком случае стремиться нужно к этому — конкретному человеку в его конкретной личной ситуации , — заявил Владимир Путин. — Подчеркну: такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме, конечно, такого быть не должно».

Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними На предприятии, где трудятся слабовидящие и незрячие Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава государства рассчитывает, что российские ученые, биотехнологи и инженерные команды с помощью новых разработок смогут «убрать физические ограничения, с которыми сталкивается человек».

Представители общественных организаций в ответ Владимиру Путину высказали немало слов благодарности за помощь и поддержку со стороны властей. В то же время прозвучало много просьб и предложений.

Так, инвалиды по зрению, предприниматели из Рязани Оксана Приходько и ее муж попросили помочь им с организацией работы их массажной студии. Сегодня она имеет статус медицинского кабинета, но расширить штат и взять к себе на работу других инвалидов по зрению пара не сможет.

«Хотели бы обратиться с просьбой, чтобы предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые организуют рабочие места для инвалидов. Это может быть субсидирование на расходы работодателей или налоговые и социальные вычеты» , — отметила женщина.

Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними Фото: официальный сайт президента РФ

Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова проработать вопрос о системе мер поддержки для предприятий, которые организуются людьми с ограничениями по здоровью. Кроме того, по его словам, нужно распространить практику стимулирования компаний, которые таких граждан трудоустраивают.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, инвалид первой группы по зрению Олег Смолин, в свою очередь, предложил возобновить индексацию пенсий для инвалидов-пенсионеров с невысокими зарплатами .

«Посмотрим, по всем вопросам. Надо с правительством проработать», — отреагировал глава РФ.

О реновации санатория «Маяк» для инвалидов по слуху, находящегося на черноморском побережье в Краснодарском крае, Владимира Путина попросил председатель регионального отделения общества глухих в Белгородской области Юрий Шашнин . По его словам, здание было построено еще в 1965 году и сейчас нуждается в обновлении. Владимир Путин сказал, что помощь будет оказана, а деньги выделят из президентского фонда.

Настоящие герои

Также во время беседы российский лидер затронул тему помощи государства военнослужащим . Владимир Путин напомнил о своей недавней встрече с матерями солдат, принимающих участие в СВО. На ней женщины рассказали президенту о волнующих их проблемах.

«В зоне особого внимания, в первую очередь властей всех уровней, сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Они должны быть обеспечены, причем на качественном современном уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления, — заявил глава государства. — Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои — с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними» .

На встрече Владимир Путин поддержал идею создания в Донбассе многопрофильных центров реабилитации для раненых военнослужащих . С таким предложением к президенту обратился бывший боец батальона «Сомали» Вадим Серик, получивший инвалидность в результате минно-осколочного ранения в 2015 году. В какой-то момент ему пришлось покинуть беседу и эвакуироваться из-за ударов по Донецку, откуда Вадим Серик выходил на связь.

Как отметил политолог Дмитрий Фетисов, президент сейчас много внимания уделяет военным, в том числе теме выплат, полагающихся участникам СВО, а также их обеспечению всем необходимым для ведения боевых действий. Он напомнил, что вопрос реабилитации военнослужащих чрезвычайно важный, поскольку очевидно, что власти должны оказать максимальную помощь людям.

На встрече также затрагивался вопрос поддержки спортсменов в условиях санкций . Президент пообещал: власти продолжат проводить спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях, когда «международное паралимпийское движение отказывает в совместной работе» россиянам.

«Посмотрим, как долго это будет продолжаться, но в любом случае наши спортсмены с ограничениями по здоровью должны заниматься своим любимым делом, и те из них, кто еще не делает этого, должны получить такую возможность . Сомнений в этом нет никаких», — заверил он присутствующих.