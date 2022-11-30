Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на территории ТЭЦ в Перми ликвидирован на площади 100 кв. м
Пресс-релизы
Ведущие представители издательского дела расскажут о столичном книжном бизнесе на non/fictio№24
Мир
«Укрэнерго» сообщило о дефиците мощности электроэнергии на уровне 27%
Экономика
Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2023 году более чем на 8%
Интернет
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта МИД Латвии
Авто
Научно-производственный центр «Пружина» стал поставщиком АвтоВАЗа
Мир
Три КПП на границе Молдавии и Украины не работают из-за перебоев в электроснабжении
Мир
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Экономика
Посещаемость ТЦ в России снизилась на 15-30%
Общество
Путин указал на взаимосвязь развития РФ и качества жизни в регионах
Мир
В МИД Венгрии выступили против превращения НАТО в антикитайский блок
Авто
Opel представила модель Astra на электротяге

Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании в среду, 30 ноября, закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о запрете нетрадиционных ценностей

«Устанавливается полный запрет на использование социальных сетей, средств массовой информации, фильмов, товаров для размещения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», — говорится в тексте принятого закона.

Согласно закону, теперь административная ответственность за пропаганду ЛГБТ будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до принятия закона.

Также вводится административная ответственность за пропаганду смены пола и педофилии, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол.

24 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Документ был поддержан единогласно. Уточнялось, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.

До этого, 21 ноября, «Известия» узнали, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации с пропагандой нетрадиционных отношений. С такой инициативой выступил комитет ГД по информационной политике.

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022