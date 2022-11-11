Депутаты предложили наказывать лишением свободы за повторные нарушения запрета пропаганды ЛГБТ

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность. Копия соответствующего документа оказалась 11 ноября в распоряжении «РИА Новости».

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений <...> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — говорится в тексте документа.

Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение пропаганды ЛГБТ с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, а повторная пропаганда педофилии может наказываться тюремным сроком до пяти лет.

Кроме того, за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, исходя из планирующихся поправок, грозит лишением свободы до трех лет.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн сообщил «Известиям», что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Пока документ прошел первое чтение в Госдуме.

Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних в Сети, масс-медиа, книгах, кино и рекламе.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание механизма, который позволит ограничить доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.

Законопроекты вносят изменения в КоАП и пять федеральных законов.