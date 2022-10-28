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Законы о запрете ЛГБТ-пропаганды примут до конца года

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн.

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«Это очень важная, даже приоритетная задача. Поэтому мы сейчас активно занимаемся корректировками всего пакета законопроектов по этой теме, чтобы все понятия были точно сформулированы и не возникало двусмысленности в трактовке», — пояснил парламентарий.

По его словам, поправки в документы еще могут вноситься, в том числе в части ужесточения ответственности. Хинштейн добавил, что запрещать непосредственно гомосексуальные отношения, при этом, депутаты не намерены.

Депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Они устанавливают запрет на ЛГБТ-пропаганду и наказание за невыполнение новых норм.

В новой редакции статьи 6.21 КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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