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Политика
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Государственная дума на заседании 24 ноября приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной побудить к смене пола в книгах, кинематографе, рекламе и СМИ. Документ был поддержан единогласно.

Как сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента, авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 парламентариев.

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Согласно тексту документа, законопроект запрещает пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, кинематографе и литературе как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых граждан России.

Отмечается, что фильмы, в которых присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальные отношений и предпочтений не будут получать прокатные удостоверения, а доступ к платным сервисам, на которых размещен ЛГБТ-контент, будет полностью ограничен для несовершеннолетних.

Закон предусматривает запрет на продажу товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусматривается административная или уголовная ответственность.

Кроме того, в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» включается статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать у подростков желание сменить пол.

Помимо прочего, расширяются полномочия Роскомнадзора, который получает право определять порядок проведения мониторинга в интернете для поиска запрещенной информации, доступ к которой обязан быть ограничен.

Накануне, 23 ноября, Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ-отношений, педофилии и информации, способной побудить сменить пол.

До этого, 21 ноября, «Известия» узнали о том, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения, педофилию, а также смену пола.

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

На сегодняшний день в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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