Дума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

Государственная дума 23 ноября приняла во втором чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ-отношений, педофилии и информации, способной побудить сменить пол. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Согласно тексту документа, запрет распространяется на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии в СМИ, интернете, рекламной продукции, литературе и кинематографе. Кроме того, запрет распространяется и на пропаганду смены пола среди подростков. Законопроект, в том числе, предусматривает запрет на выдачу прокатного удостоверения кинокартине, если в ней присутствуют материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

Законопроект также ограничит доступ для несовершеннолетних россиян на платные сервисы, распространяющие контент, имеющий ЛГБТ-направленность. Для получения доступа к ресурсу гражданам необходимо будет подтвердить свой возраст.

Как отметил один из авторов законопроекта, спикер госдумы Вячеслав Володин, данное решение направлено исключительно в интересах россиян.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Всё остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — подчеркнул он.

Во втором чтении депутатами были поддержаны поправки, внесенные председателем думского комитета по информационной политике Александром Хинштейном, в том числе и запрет продажи товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Депутаты также одобрили поправку, которой предлагается дополнить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», статьей о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

Кроме того, согласно новому законопроекту, Роскомнадзор получит право определять порядок проведения мониторинга в Сети для выявления информации, доступ к которой должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация.

Ранее, 21 ноября, «Известия» узнали о том, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения, педофилию, а также смену пола.

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн сообщил «Известиям», что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года.

На сегодняшний день РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.