Владельцев соцсетей могут обязать выявлять запрещенную информацию об ЛГБТ

Владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения, педофилию, а также смену пола. «Известия» узнали, что с соответствующей инициативой выступил 21 ноября комитет Госдумы по информационной политике, предложив внести такую поправку ко второму чтению законопроекта об ЛГБТ.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, эта инициатива кажется нереализуемой. Он указал, что пропаганда — понятие субъективное.

«Контент требует оценки, а критерии оценки не прописаны. При этом соцсети не могут мониторить в ручном режиме весь создаваемый пользователями контент — фото и видео, текстовые публикации, рисунки, мультфильмы, голосовые сообщения и многое другое», — пояснил эксперт.

Он также указал, что если эта поправка будет принята, то отечественные соцсети окажутся в неравной конкуренции с зарубежными, которые зачастую не выполняют требования российского законодательства.

«А это означает, что российские площадки должны будут вкладывать время разработчиков и деньги в разработку подобных систем. Плюс надо будет увеличивать персонал службы модерации, которому придется всё перепроверять за роботом», — заключил Зыков.

Ранее в понедельник в Госдуме предложили запретить в СМИ, рекламе и кинематографе распространение материалов, пропагандирующих педофилию и смену пола. Такие термины парламентарии также предложили внести в поправки ко второму чтению законопроекта об ЛГБТ.

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн сообщил «Известиям», что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Пока документ прошел первое чтение в Госдуме.

На сегодняшний день РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.