В Госдуме разъяснили предусмотренную законом о ЛГБТ ответственность

Согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ, ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пояснил в своем Telegram-канале профильный комитет Госдумы (ГД) по информполитике 24 ноября.

Как уточнили в комитете, закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе.

Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.

«Сайты, нарушающие установленные нормы, будут включены в реестр запрещенных с их последующей блокировкой», — добавили в ГД.

В то же время на платных сервисах доступ информации с демонстрацией ЛГБТ можно будет получить только с помощью специального кода, который подтверждает возраст пользователя.

Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

Согласно принятым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей — для должностных лиц, до 5 млн рублей — для юрлиц. За пропаганду педофилии предполагается наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, до 2 млн рублей — для должностных лиц, до 10 млн рублей — для юрлиц.

Кроме того, за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для физлиц, до 400 тыс. рублей — для должностных лиц, до 4 млн рублей — для юрлиц.

«За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ», — заключили в комитете.

Госдума приняла в третьем чтении запрет о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее 24 ноября. Документ был поддержан единогласно.

До этого, 21 ноября, «Известия» узнали, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации с пропагандой нетрадиционных отношений. С такой инициативой выступил комитет ГД по информационной политике.