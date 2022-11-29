МИД Латвии предложил Киеву атаковать аэродромы РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом он заявил во вторник, 29 ноября, в интервью агентству Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против украинской критической инфраструктуры)», — сказал Ринкевичс.

По его словам, союзники не должны при этом бояться эскалации конфликта.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву якобы единственным путем к миру. Для альянса, по его словам, долгосрочный мир на Украине возможен, только «если Россия не добьется победы».

Также во вторник генсек НАТО заявил, что Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами. Альянс уже поставил Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре, напомнил он.

Секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 ноября попросил у Запада ракеты дальностью 800 км. По его словам, они якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы.

Еще в мае заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».