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На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км

Секретарь СНБО Данилов попросил у Запада ракеты дальностью 800 км для решения «энергетической проблемы»
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что поставки ракет дальностью 800 км и более якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы. Об этом политик написал 28 ноября в своем Twitter-аккаунте.

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«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах», — написал он.

12 сентября стало известно, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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