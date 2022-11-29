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Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами. Об этом во вторник, 29 ноября, выступая перед встречей глав МИД стран НАТО заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

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«Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине», — сказал он, отмечается в сообщении на сайте альянса.

Также он отметил, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны. По словам генсека НАТО, встреча в Бухаресте станет платформой, делающей шаг вперед в поддержке Киева.

Альянс уже поставил Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре, напомнил Столтенберг.

Ранее, 27 ноября, Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Так, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Удар был нанесен из высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в Минобороны РФ.

23 ноября в результате ударов удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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