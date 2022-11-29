Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине

Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами. Об этом во вторник, 29 ноября, выступая перед встречей глав МИД стран НАТО заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине», — сказал он, отмечается в сообщении на сайте альянса.

Также он отметил, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны. По словам генсека НАТО, встреча в Бухаресте станет платформой, делающей шаг вперед в поддержке Киева.

Альянс уже поставил Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре, напомнил Столтенберг.

Ранее, 27 ноября, Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Так, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Удар был нанесен из высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в Минобороны РФ.

23 ноября в результате ударов удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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