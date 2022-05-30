В Совбезе предупредили об ответных ударах в случае атаки на города России
В случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Медведев назвал разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России.
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