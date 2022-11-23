В Госдуме назвали цель принятия резолюции ЕП о России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в среду, 23 ноября, голосование в Европарламенте за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Парламентарий высказал мнение, что это решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных.

«Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно не обязывающее ни к чему решение», — сказал Шхагошев в беседе с RT.

Ранее в этот день Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». За принятие документа проголосовали 494 парламентария, 58 высказались против, 44 — воздержались сообщает телеканал «Звезда».

Резолюция содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Также в ней содержится набор мер, которые, по мнению Европарламента, в ЕС должны осуществить, сообщает телеканал «360».

Так, принятая резолюция призывает Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, все страны — кандидаты в ЕС и потенциальные кандидаты призывают присоединиться к политике антироссийских санкций.

Евродепутаты предлагают Еврокомиссии (ЕК) и государствам — членам ЕС рассмотреть возможные меры против стран, «пытающихся помочь России обойти введенные санкции».

Среди рекомендаций, перечисленных в документе, также «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

При этом резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма.

13 ноября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в терроризме. В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов, украинских и прибалтийских.

18 октября депутаты парламента Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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