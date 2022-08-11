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МИД РФ назвал незаконным признание России страной — «спонсором терроризма»

МИД РФ: заявление Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» противоречит международному праву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заявление сейма Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в пункте 1 ст. 2 Устава ООН). Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ от 11 агвуста.

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«Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.), — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что «выделение неугодных стран в некую особую категорию» давно лежит в русле проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права. Там отметили, что в этом случае Риге «отведена роль пешки», которой руководит «заокеанский хозяин».

В МИД указали, что такие заявления в адрес России исходят от находящегося на усиленном мониторинге группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) государства.

«Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам. Рига вынуждена ежегодно отчитываться о прогрессе по исправлению имеющихся у нее стратегических недостатков в этой области», — отметили в ведомстве.

Указано, что России в свою очередь, по оценке ФАТФ в 2019 году, был присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы.

«Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан», — заключили в МИД.

Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма ранее в четверг. Тогда же депутаты призвали страны Евросоюза приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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