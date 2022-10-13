ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима России «террористическим»

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». Об этом гласит текст резолюции об «эскалации» украинского конфликта, опубликованной 13 октября на сайте собрания.

В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Известно, что из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100 человек. Из них за включение в текст поправки, которая называет российский режим террористическим, проголосовали 99 депутатов при одном воздержавшемся.

Заявления ПАСЕ, которая является консультативной структурой, не носят обязательного характера.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ призвал их стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов, украинских и прибалтийских.

30 августа Верховная рада Украины предложила признать Белоруссию страной — спонсором терроризма, зарегистрировав проект постановления об обращении по этому вопросу к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, ОБСЕ, а также парламентам и правительствам стран.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в пункте 1 ст. 2 устава ООН).

25 февраля депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с РФ, приостановив членство страны в организации. Толстой подверг это решение критике и заявил, что без России ни один совет не будет иметь смысла, так как она является самой большой страной.