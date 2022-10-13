Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские спецслужбы требовали совершить теракт у школы в Мелитополе
Мир
ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима России «террористическим»
Мир
Польский генерал Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории РФ
Мир
Испания передаст Украине системы ПВО Hawk
Общество
Ростовская область примет первую группу жителей Херсонщины 14 октября
Мир
Франция произвела первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ
Экономика
Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом для поставок газа
Мир
В Кремле заявили об инициировании Путиным встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана
Здоровье
Британский ортодонт заявил о пользе темного шоколада для зубов
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Суворову в Швейцарии
Мир
В Белом доме оценили перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном
Мир
Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Сюжет:

ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима России «террористическим»

0
Фото: Global Look Press/Council of Europe Parliamentary
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». Об этом гласит текст резолюции об «эскалации» украинского конфликта, опубликованной 13 октября на сайте собрания.

Разделяют, властвуя: от ЕС и ПАСЕ требуют не лишать россиян шенгена
Понимают ли в Евросоюзе последствия дискриминации по национальному признаку

В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Известно, что из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100 человек. Из них за включение в текст поправки, которая называет российский режим террористическим, проголосовали 99 депутатов при одном воздержавшемся.

Заявления ПАСЕ, которая является консультативной структурой, не носят обязательного характера.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ призвал их стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов, украинских и прибалтийских.

30 августа Верховная рада Украины предложила признать Белоруссию страной — спонсором терроризма, зарегистрировав проект постановления об обращении по этому вопросу к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, ОБСЕ, а также парламентам и правительствам стран.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в пункте 1 ст. 2 устава ООН).

25 февраля депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с РФ, приостановив членство страны в организации. Толстой подверг это решение критике и заявил, что без России ни один совет не будет иметь смысла, так как она является самой большой страной.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022