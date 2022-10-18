Парламент Эстонии признал Россию государством — спонсором терроризма

Депутаты Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма. Об этом 18 октября сообщил портал ERR.

«Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством, поддерживающим терроризм, действиям которых необходимо совместно противодействовать. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — говорится в обращении парламентариев.

Отмечается, что в поддержку этого решения выступили 88 членов парламента и еще трое воздержалось.

Кроме того, террористическими были признаны ЧВК «Вагнер», а также вооруженные формирования ЛНР и ДНР. Отдельно Рийгикогу призвал исключить РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН.

«Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины <…> и верит в победу Украины, так как только это восстановит мир в Европе», — указано в обращении.

Ранее 18 октября сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России на заседании, назначенном на 20 и 21 октября. Уточняется, что премьер-министр на заседании также намерена поднять вопрос о необходимости создания в Европейском союзе (ЕС) специального трибунала по преступлениям агрессии.

До этого, 13 октября, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в терроризме. В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление».

11 августа сейм Латви признал РФ страной, спонсирующей терроризм. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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