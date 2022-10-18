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Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине
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Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России на заседании, назначенном на 20 и 21 октября. Об этом сообщила эстонская газета Postimees во вторник, 18 октября.

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Как пишут авторы материала, премьер-министр на заседании также намерена поднять вопрос о необходимости создания в Европейском союзе (ЕС) специального трибунала по преступлениям агрессии.

Еще одной из тем обсуждения будет, по словам авторов статьи, осуществление санкционной политики против России.

«На мой взгляд, ЕС должен быть здесь лидером. Новые пакеты санкций должны быть приняты, но в наборе инструментов Евросоюза осталось не так много вариантов», — отметила Каллас.

До этого, 7 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом. Он назвал это легким способом найти финансирование.

Ранее, 18 сентября, газета The Guardian сообщила, что Киев продвигает в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о создании «международного компенсационного механизма», который позволил бы Украине распоряжаться замороженными российскими активами.

В июле сообщалось, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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