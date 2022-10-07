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Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС

Премьер Польши Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 октября предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.

«Это огромный размер активов, около €350 млрд. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши», — сказал он журналистам по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием так называемого Европейского политического сообщества.

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Моравецкий назвал это легким способом найти финансирование.

«Был вопрос со стороны многих премьеров, не нужно ли сконструировать новый фонд. Мы здесь, конечно, имеем свое мнение на эту тему, но я указал на один источник — очень легкий или относительно легкий для получения, если речь идет о средствах, а именно замороженные активы Российской Федерации, замороженные активы российских олигархов», — добавил глава польского кабмина.

Ранее, 18 сентября, газета The Guardian сообщила, что Киев продвигает в Генеральной ассамблее ООН резолюцию о создании «международного компенсационного механизма», который позволил бы Украине распоряжаться замороженными российскими активами.

По некоторым данным, в мире заморожено порядка $300 млрд активов РФ. Если Генассамблея ООН одобрит предложение украинской стороны, эти деньги могут быть конфискованы в пользу Киева. Запад относится к такой перспективе с некоторым сомнением, так как это может создать прецедент для присваивания любых арестованных за рубежом средств в будущем.

7 сентября президент России Владимир Путин назвал уроком арест имущества российских бизнесменов на Западе. Он указал, что если бы предприниматели держали свои яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то ничего бы не потеряли.

До этого, 12 июля, стало известно, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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