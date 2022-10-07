Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 октября предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.

«Это огромный размер активов, около €350 млрд. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши», — сказал он журналистам по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием так называемого Европейского политического сообщества.

Моравецкий назвал это легким способом найти финансирование.

«Был вопрос со стороны многих премьеров, не нужно ли сконструировать новый фонд. Мы здесь, конечно, имеем свое мнение на эту тему, но я указал на один источник — очень легкий или относительно легкий для получения, если речь идет о средствах, а именно замороженные активы Российской Федерации, замороженные активы российских олигархов», — добавил глава польского кабмина.

Ранее, 18 сентября, газета The Guardian сообщила, что Киев продвигает в Генеральной ассамблее ООН резолюцию о создании «международного компенсационного механизма», который позволил бы Украине распоряжаться замороженными российскими активами.

По некоторым данным, в мире заморожено порядка $300 млрд активов РФ. Если Генассамблея ООН одобрит предложение украинской стороны, эти деньги могут быть конфискованы в пользу Киева. Запад относится к такой перспективе с некоторым сомнением, так как это может создать прецедент для присваивания любых арестованных за рубежом средств в будущем.

7 сентября президент России Владимир Путин назвал уроком арест имущества российских бизнесменов на Западе. Он указал, что если бы предприниматели держали свои яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то ничего бы не потеряли.

До этого, 12 июля, стало известно, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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