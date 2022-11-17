Нападения экоактивистов на картины — причины, последствия

Экоактивисты стали угрозой мировым шедеврам искусства. Музеи разных уголков планеты сообщают о нападениях на картины, статуи и другие предметы исторического наследия. Радикальные активисты пытаются привлечь внимание властей и общественности, об актах вандализма становится известно каждый день. Как связана защита природы с произведениями искусства — читайте в материале «Известий».

Зачем экоактивисты нападают на картины

Инициатором скандальных акций стала группа Just Stop Oil. Радикальными действиями активисты пытаются вынудить британское правительство аннулировать все лицензии на использование, разведку, разработку и добычу ископаемого топлива.

Идею подхватили в других странах. Защитники природы, действующие подобным образом, объединены в сеть A22 Network, которая сейчас насчитывает 15 организаций в разных уголках планеты.

Участники природоохранительных групп оправдывают свои действия тем, что картинам не наносится ущерб, поскольку они защищены стеклом. Как правило, экоактивисты пытаются приклеить себя к рамам или облить стекло какой-либо жидкостью.

Однако искусствоведы справедливо отмечают, что во многих случаях рама также считается частью картины. Более того, из нескольких музеев уже пришли тревожные вести о том, что действия радикалов переходят грани вандализма и вредят произведениям искусства.

Нападения экоактивистов на картины — хроника

Одним из самых громких случаев стало нападение на картину Ван Гога «Сеятель» 4 ноября в Палаццо Бонапарте в Риме. Трое радикалов движения Letzten Generation («Последнее поколение») облили полотно овощным супом. К счастью, картина была защищен стеклом. Затем защитники природы приклеили свои руки к стене.

Прокуратура Рима возбудила уголовное дело. За порчу объектов культурного наследия активисты могут получить от двух до пяти лет лишения свободы. К счастью, весь ущерб быстро удалось устранить, и уже через два дня картина вновь была выставлена на экспозицию.

Также широкий общественный резонанс вызвала атака на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в гаагском музее «Маурицхейс». Двое радикальных активистов выплеснули красную жидкость на полотно, а один из них приклеил свою руку к стене. На обоих участниках акции были футболки с надписью «Просто остановите нефть». Защитников природы взяли под арест.

Картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в немецком Потсдаме облили картофельным пюре. В акции участвовали четыре человека.

«Люди голодают, замерзают и умирают. Мы находимся в климатической катастрофе. И всё, чего вы боитесь, — это томатный суп или картофельное пюре на картине», — выкрикнула одна из активистов.

Все четыре участника были задержаны.

Канадские активисты с помощью протестных акций попытались добиться отмены строительства трубопровода Coastal GasLink в провинции Британская Колумбия на западе страны. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, две девушки 14 ноября облили кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо» в художественной галерее Ванкувера. Выбор пал на это полотно, поскольку на нем изображены пни, которые остаются после вырубки лесов. Затем активистки приклеили свои ладони к стене и сделали несколько снимков.

Радикальная акция в рамках защиты природы прошла и в Австралии. Группа экоактивистов попыталась испортить серию картин американского художника Энди Уорхола «Банка с супом Кэмпбелл», выставленную в Национальной галерее в Канберре. Произведения поп-арта испачкали полотна синей краской и хотели приклеить себя к стене. Их остановили и задержали. К счастью, полотна были защищены стеклом.

В Музее Леопольда в Вене атаке подверглась картина Густава Климта «Смерть и жизнь». Радикальные защитники природы вылили на нее черную жидкость, а один из участников акции приклеил себя к раме.

То же самое попытались сделать экоактивистки в норвежском Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна. При попытке приклеить себя к раме картины «Крик» Эдварада Мунка их застали охранники учреждения, которые остановили девушек. Также девушки намеревались повесить плакат с цитатой генсека ООН Антониу Гуттериша «Ископаемые виды топлива душат человечество».

А вот активистки в берлинском Музее естествознания не ограничились картинами. Женщины 34 и 42 лет приклеили себя к скелету динозавра. В их акции заключался скрытый смысл — радикалы таким образом стремились привлечь внимание к проблеме изменения климата, которое может повлечь за собой вымирание людского вида. В качестве иллюстрации своей позиции женщины развернули плакат с надписью: «Что, если правительство не держит это под контролем?» Через час после начала акции активисток задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Действия активистов не ограничиваются вандализмом в музеях и галереях. Две участницы того же движения «Последнее поколение» забрались на Бранденбургские ворота в Берлине, привлекая внимание к проблеме климатических катаклизмов. Для акции девушки выбрали день падения Берлинской стены — 9 ноября. Они вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение».

Еще одним предметом атак и протестных акций становятся финансовые организации, которых активисты обвиняют в использовании климатической катастрофы ради прибыли. Так, 14 ноября участники движения Extinction Rebellion устроили протесты более чем в 100 отделениях одного из крупнейших банков Великобритании Barclays. В большинстве случаев активисты расклеивали обличительные плакаты, однако зафиксированы и акты вандализма.

Так, в городе Бирмингем протестующие облили масляной жидкостью несколько филиалов банка. На фасаде одного из зданий появилась надпись краской «крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива».

В Шотландии радикальные активисты и вовсе выбили стекло здания банка в Глазго. С плакатами в руках они дождались прибытия сотрудников правоохранительных органов. А в Абердине на стену отделения Barclays и здание Silver Fin, которое также в будущем станет штаб-квартирой нефтяной компании Shell, вылили ведра с оранжевой краской.

Реакция музеев на атаки экоактивистов

Администрации музеев не оставили без внимания волну нападений на экспонаты. Руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо, в котором подчеркнули важность проблемы сохранности культурного наследия. Искусствоведы указали, что экоактивисты зачастую не представляют, какой вред могут нанести произведениям искусства своими действиями. Авторы письма констатировали, что «глубоко потрясены их рискованной угрозой».

При этом, как отметил обозреватель «Известий», искусствовед Сергей Уваров, администрации музеев не видят конкретных способов решения проблемы. Единственным выходом в настоящий момент является введение дополнительных ограничений, которые не позволят посетителям проносить жидкости и другие предметы для проведения протестных акций.