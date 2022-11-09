Австралийские экоактивисты попытались испортить картину Уорхола

Группа экоактивистов попыталась испортить картину американского художника Энди Уорхола, выставленную в Национальной галерее в Канберре. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает агентство AAP.

Отмечается, что нарушители действовали в рамках протеста против климатических изменений. Участники акции призвали власти Австралии прекратить поддержку нефтяной, газовой и угольной промышленности.

Целью вандалов стала серия полотен с изображением банок супа Кэмпбелл. К счастью, картина была защищена специальным экраном и не пострадала: следы краски остались на стекле.

Кроме того, один из протестующих попытался приклеить себя к экспонату, но сотрудники безопасности галереи своевременно остановили его.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что Суд Гааги приговорил к заключению двух из трех нападавших на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее «Маурицхейс».

27 октября экоактивисты облили работу Вермеера красной жидкостью, а один из них также приклеил руку рядом с картиной. Позже сотрудники галереи заявили, что произведение не пострадало, а урон был нанесен только раме и обшивке вокруг рамы.

До этого, 23 октября, участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме.