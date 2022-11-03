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Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера

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Фото: ТАСС/EPA/Bart Maat
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Суд Гааги приговорил двух из трех экоактивистов, которые совершили нападение на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее «Маурицхейс». Об этом 2 ноября сообщает NL Times.

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Сообщается, что в суде была доказан факт нанесения урона картине. Прокуратура Нидерландов требовала для каждого из троих активистов по четыре месяца тюремного заключения, однако решением суда оператор, снимавший акцию на камеру, и один из участников мероприятия получили лишь два месяца заключения.

Отмечается, что дело последнего активиста, не явившегося на заседание суда, будет рассмотрено отдельно 4 ноября.

В галерее «Маурицхейс» отметили, что сама картина не пострадала, так как была закрыт защитным стеклом, и уже вернулась в галерею, урон был нанесен только раме и обшивке вокруг рамы, сообщает «Газета.Ru».

27 октября климатические активисты в Нидерландах попытались испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», выставленную на показ в музее «Маурицхейс» в Гааге. Известно, что в ходе акции два активиста-эколога в футболках с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть») облили картину красной жидкостью, а один из них также приклеил руку рядом с картиной.

До этого, 23 октября, участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Полотно не пострадало, нарушители порядка арестованы.

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