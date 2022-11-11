Активистки пытались приклеить себя к раме картины «Крик» в норвежском музее

Экоактивистки попытались приклеить себя к раме находящейся в норвежском Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна картины «Крик» художника Эдварда Мунка, но охранники музея остановили их. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает газета Tidens ånd.

Участвовавшие в акции три девушки представляют группу Stans Oljeletinga, которая является одним из ответвлений движения Extintion Rebellion. Активисты движения выступают за борьбу с климатическими изменениями.

Кроме попытки приклеить себя к «Крику» девушки также попытались повесить там плакат с цитатой «Ископаемые виды топлива душат человечество», принадлежащей генсеку ООН Антониу Гутерришу. Совершить задуманное активисткам помешали охранники музея.

Как в свою очередь сообщила телерадиокомпания NRK, полиция задержала указанных девушек, по факту случившегося планируют возбудить уголовное дело.

В последнее время различные страны охватила волна нападений экоактивистов на произведения искусства.

Так, 10 ноября активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в Музее естествознания в Вене. Таким образом те пытались привлечь внимание общественности к проблеме использования ископаемых видов топлива. Также активисты призвали ограничить максимальную скорость на автобанах до 100 км/ч.

За день до этого активисты Letzte Generation забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменений климата. Две девушки свесили с достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение».