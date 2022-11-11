Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Мир
В Варшаве тысячи жителей вышли на ежегодный марш националистов
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
В США сообщили о разломе в мировой политике на фоне спецоперации на Украине
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Орбан и Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию

Активистки пытались приклеить себя к раме картины «Крик» в норвежском музее

Tidens ånd: в норвежском музее активистки пытались приклеить себя к раме картины «Крик» Мунка
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экоактивистки попытались приклеить себя к раме находящейся в норвежском Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна картины «Крик» художника Эдварда Мунка, но охранники музея остановили их. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает газета Tidens ånd.

Участвовавшие в акции три девушки представляют группу Stans Oljeletinga, которая является одним из ответвлений движения Extintion Rebellion. Активисты движения выступают за борьбу с климатическими изменениями.

Арт и обстрел: почему участились нападения на произведения искусства
Вандалы остаются практически безнаказанными, тогда как серьезно защитить экспонаты музеи не могут

Кроме попытки приклеить себя к «Крику» девушки также попытались повесить там плакат с цитатой «Ископаемые виды топлива душат человечество», принадлежащей генсеку ООН Антониу Гутерришу. Совершить задуманное активисткам помешали охранники музея.

Как в свою очередь сообщила телерадиокомпания NRK, полиция задержала указанных девушек, по факту случившегося планируют возбудить уголовное дело.

В последнее время различные страны охватила волна нападений экоактивистов на произведения искусства.

Так, 10 ноября активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в Музее естествознания в Вене. Таким образом те пытались привлечь внимание общественности к проблеме использования ископаемых видов топлива. Также активисты призвали ограничить максимальную скорость на автобанах до 100 км/ч.

За день до этого активисты Letzte Generation забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменений климата. Две девушки свесили с достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022