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В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта

Экоактивисты облили жидкостью картину Климта «Смерть и жизнь», выставленную в музее Вены
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Фото: соцсети
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Экоактивисты из организации «Последнее поколение» облили черной жидкостью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», выставленную в Музее Леопольда в Вене.

Один из активистов также приклеил себя к картине. Фотографии и видео из музея были размещены в Twitter.

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Пострадали рама, пол и стена музея. По словам директора учреждения культуры, сама картина не повреждена.

В музей прибыла полиция.

Накануне двое экоактивистов облили кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо» в художественной галерее Ванкувера. Акцию устроили активисты движения Stop Fracking Around, которые выступают за запрет фрекинга. В Twitter сообщество опубликовало кадры, на которых видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, а затем приклеивают свои руки к стене.

В последнее время предметы искусства все чаще подвергаются атакам со стороны экоактивистов. Запустила эту волну вандализма группа Just Stop Oil, пытающаяся оказать давление на британское правительство, чтобы оно аннулировало все лицензии на использование, разведку, разработку и добычу ископаемого топлива и больше не выдавало их.

11 ноября сообщалось, что руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо в связи с волной нападений экоактивистов на произведения искусства.

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