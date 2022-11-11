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Крупнейшие музеи мира выпустили заявление по поводу атак экоактивистов

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Фото: REUTERS/Letzte Generation/ABACAPRESS.COM
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Руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо в связи с волной нападений экоактивистов на произведения искусства.

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Как указано в документе, «активисты сильно недооценивают хрупкость этих незаменимых объектов, которые должны быть сохранены как часть нашего мирового культурного наследия». Руководители музеев констатировали, что «глубоко потрясены их рискованной угрозой».

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, письмо свидетельствует о том, что к проблеме в арт-мире относятся серьезно, но пока не видят ее решения.

«В письме ничего не сказано о конкретных мерах, нет никаких призывов к властям или чего-то подобного. Музеи действительно не могут сами решить проблему, разве что установить ограничения, которые помешают всем зрителям, — например, запретить проходить с какими-либо вещами в зал и установить более широкие барьерные зоны между произведениями и зрителями», — отметил эксперт.

По его мнению, этим письмом музеи обращаются к обществу, сигнализируя о тревожной ситуации. Как далее разрешится этот вопрос, будет зависеть от реакции общества, в частности властей.

Ранее в этот день активистки пытались приклеить себя к раме картины «Крик» в норвежском музее, им помешали охранники.

Ранее, 10 ноября, активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в Музее естествознания в Вене. Таким образом те пытались привлечь внимание общественности к проблеме использования ископаемых видов топлива. Также активисты призвали ограничить максимальную скорость на автобанах до 100 км/ч.

Накануне активисты Letzte Generation забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменений климата. Две девушки свесили с достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение».

Также 9 ноября группа экоактивистов попыталась испортить работу художника Энди Уорхола в Национальной галерее в Канберре. Активистки изрисовали композицию из банок с супом «Кэмпбелл». К счастью, работа была под защитным стеклом.

До этого, 3 ноября, стало известно, что Суд Гааги приговорил к заключению двух из трех нападавших на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее Маурицхейс.

27 октября экоактивисты облили работу Вермеера красной жидкостью, а один из них также приклеил руку рядом с картиной. Позже сотрудники галереи заявили, что произведение не пострадало, а урон был нанесен только раме и обшивке вокруг рамы.

До этого, 23 октября, участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее Барберини в Потсдаме.

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