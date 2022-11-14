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Экоактивисты облили кленовым сиропом картину Эмили Карр в галерее Ванкувера

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Фото: Stop Fracking Around
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Двое экоактивистов облили кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо» в художественной галерее Ванкувера. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила пресс-служба галереи.

Искусство высокого градуса: зачем экоактивисты нападают на картины
И что музеи делают для защиты своих коллекций

«Художественная галерея Ванкувера подтверждает, что два человека проникли в галерею и совершили акт вандализма в отношении произведения искусства, находящегося в постоянной коллекции, — картины Эмили Карр «Пни и небо», созданной около 1934 года», — говорится в сообщении в Twitter.

Акцию устроили активисты движения Stop Fracking Around, которые выступают за запрет фрекинга. В Twitter сообщество опубликовало кадры, на которых видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, а затем приклеивают свои руки к стене.

Так движение хотело привлечь внимание к проблеме строительства трубопровода Coastal GasLink в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Как сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на представителя движения Дона Маршалла, картина не пострадала, так как активисты специально выбрали произведение искусства, которое защищено стеклом. Кроме того, он объяснил выбор именно этой картины тем, что на ней изображены пни деревьев, которые символизируют вырубку лесов в Британской Колумбии.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо в связи с волной нападений экоактивистов на произведения искусства. Как указано в документе, «активисты сильно недооценивают хрупкость этих незаменимых объектов, которые должны быть сохранены как часть нашего мирового культурного наследия».

В тот же день активистки пытались приклеить себя к раме картины «Крик» в норвежском музее, им помешали охранники.

9 ноября группа экоактивистов попыталась испортить работу художника Энди Уорхола в Национальной галерее в Канберре. Активистки изрисовали композицию «Банки с супом Кэмпбелл». К счастью, работа была под защитным стеклом.

До этого, 3 ноября, стало известно, что Суд Гааги приговорил к заключению двух из трех нападавших на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее Маурицхейс. Экоактивисты облили работу Вермеера красной жидкостью 27 октября. Один из них также приклеил руку рядом с картиной. Позже сотрудники галереи заявили, что произведение не пострадало, а урон был нанесен только раме и обшивке вокруг рамы.

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