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В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Турецкие силы безопасности в среду, 16 ноября, задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту, совершенному на прошлой неделе в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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«Еще один террорист, помогавший <...>, совершившему теракт на улице Истикляль, был схвачен в Азазе (город на севере Сирии. — Ред.)», — говорится в заявлении.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице Истикляль.

В ходе допроса Альбашир призналась в связях с Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.

Вместе с тем РПК отвергла свою причастность к взрыву в Стамбуле.

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