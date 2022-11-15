Реклама
Прямой эфир
Мир
Двусторонняя встреча глав МИД России и Китая началась на саммите G20
Армия
В ДНР заявили об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении
Мир
Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20
Культура
Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Мир
Американский правозащитник сообщил о запрете Киева освещать преступления ВСУ западным СМИ
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Происшествия
В результате взрыва в Мелитополе пострадал один человек
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле увеличилось до 50

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в турецком Стамбуле возросло до 50. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг во вторник, 15 ноября.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

«Количество задержанных по подозрению в причастности к взрыву в Стамбуле увеличилось до 50 человек. Операции по задержанию продолжаются», — заявил министр, чьи слова передает турецкий портал TRT Haber.

Накануне, 14 ноября, турецкие СМИ сообщили, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях с запрещенной в Турции РПК. В страну она пробралась нелегально. При этом следствие допускает, что женщина проходила обучение в США.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022