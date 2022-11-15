Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле увеличилось до 50

Число задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в турецком Стамбуле возросло до 50. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг во вторник, 15 ноября.

«Количество задержанных по подозрению в причастности к взрыву в Стамбуле увеличилось до 50 человек. Операции по задержанию продолжаются», — заявил министр, чьи слова передает турецкий портал TRT Haber.

Накануне, 14 ноября, турецкие СМИ сообщили, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях с запрещенной в Турции РПК. В страну она пробралась нелегально. При этом следствие допускает, что женщина проходила обучение в США.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.