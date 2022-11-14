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Турецкие СМИ заявили о признании подозреваемой в теракте в Стамбуле в связях с РПК

Турецкие СМИ сообщили, что подозреваемая в теракте в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях с РПК
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Подозреваемая является гражданкой Сирии.

«Нападавшая — гражданка Сирии Ахлам Альбашир — во время допроса призналась в своей связи с РПК», — говорится в материале.

Отмечается, что женщина проникла в Турцию нелегально.

Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте в центре Стамбула. Следствие полагает, что преступление совершила женщина, которая активировала бомбу. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемой.

Позже стало известно, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

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