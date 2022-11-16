Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польское правительство извиниться за антироссийские выпады и вызов посла страны, которые последовали за инцидентом с падением ракет на территорию Польши. Об этом она написала 16 ноября в своем Telegram-канале.

«Президент Польши назвал падение ракеты несчастным случаем. Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков.

Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — заявила Захарова.

Ранее в среду она также указывала, что заявление Киева по поводу ситуации в Польше является грубой провокацией. По ее словам, в ближайшее время МИД РФ сделает официальное заявление по этому поводу.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторона также вызвала российского посла и вручила ему ноту. При этом РФ заявляла, что удары по территориям на польско-украинской границе ВС России не наносили.

Позже президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, указав на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.