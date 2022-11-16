Захарова назвала заявление Киева об инциденте в Польше грубой провокацией

Заявление Киева об инциденте с падением ракеты на территорию Польши является грубой провокацией. Об этом в среду, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сидит [президент Украины Владимир] Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о «российской ракете в Польше» дезавуировали даже самые отъявленные русофобы. Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что в ближайшее время министерство также сделает заявление по этому поводу.

Ранее в среду президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил признание Запада, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны. Он также назвал Зеленского безответственным провокатором и указал на его попытки втянуть в вооруженный конфликт третьи страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию вокруг падения ракет на территорию Польши. Он указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторона вызвала российского посла и вручила ему ноту. При этом РФ подчеркивала сразу, что удары по территориям на польско-украинской границе ВС России не наносили.