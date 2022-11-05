Спасший людей при пожаре в Костроме мужчина рассказал подробности произошедшего
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- Спасший людей при пожаре в Костроме мужчина рассказал подробности произошедшего
Спасший людей при пожаре в развлекательном центре Костромы Андрей Кузьмин рассказал «Известиям», как ему удалось выбить дверь в заведении и вывести посетителей на улицу.
«У меня сработала какая-то чуйка или что. Мы были там с женой и с подругой жены, вышли в этот коридор, я стоял курил и услышал выстрел, был хлопок, и задымление началось, пошел дым», — пояснил он.
Мужчина объяснил, что находился возле пожарного выхода, когда началась паника. Он начал «на автомате» бить двери ногой.
«Сказал, успокойтесь, выбил дверь, и мы вышли одни из самых первых», — рассказал Кузьмин.
В соцсетях мужчину благодарят и уже называют героем.
«Таких героев побольше бы в наше время. Молодец. Рисковать своей жизнью ради других — это дано не каждому», — отмечают в местных пабликах.
Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.
Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.