Экс-советник ЦРУ заявил о намеренно запущенной лжи о России в американских СМИ

Представители американских и британских спецслужб распространяют недостоверную информацию о якобы имевших место заявлениях президента России Владимира Путина. Об этом написал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Рикардс пояснил, что в США и Великобритании сотрудники спецслужб, занимающиеся пропагандой, запустили «психологическую операцию», намеренно переврав слова российского лидера про оружие массового уничтожения.

«Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил», — указал экс-советник ЦРУ 1 ноября.

Впоследствии, добавил он, в западных СМИ начали приписывать планы применить на Украине так называемую «грязную бомбу» именно Москве, а не Киеву.

27 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин обратил внимание, что для российской стороны нет ни военного, ни политического смысла в том, чтобы наносить ядерный удар по территории Украины.

До этого, 21 сентября, российский лидер в телеобращении указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, которые говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

23 октября Минобороны РФ стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Военное ведомство России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Спустя два дня, 25 октября, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

Позже, 3 ноября, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной» бомбе и запроса Киева посетить страну. В агентстве заявили, что не выявили какой-либо ядерной активности на местах.