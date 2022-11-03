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МАГАТЭ не подтвердило создание «грязной» бомбы на территории Украины

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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
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Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной» бомбе и запроса Киева посетить страну. Агенство заявило, что не выявило какой-либо ядерной активности на местах. Об этом стало известно 3 ноября.

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«Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии неофициальной деятельности.

Ранее, 24 октября, Гросси заявлял, что специалисты агентства посетят с инспекцией ядерные объекты по запросу Украины. По его словам, агентству известно о заявлении Российской Федерации о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой».

О планах Украины применить маломощный ядерный боеприпас (грязную бомбу) стало известно 23 октября. Так Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом «грязной бомбы», так как у Москвы «есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации».

Также министр обороны России провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран — Великобритании, Турции, Франции и США. В ходе разговора Шойгу заявил, что Киев готовит возможную провокацию с применением «грязной бомбы».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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