Теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Лондоне в воскресенье, 30 октября.

В посольстве подчеркнули, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Украина и ее «западные кураторы».

«Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт. Приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине», ― отметили в представительстве.

Также в посольстве добавили, что Россия проработает практические шаги в связи с ролью Соединенного Королевства в атаке на порт Севастополя, которая уже «и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».

Ранее в этот день в НАТО призвали Россию вернуться в зерновую сделку, чтобы продовольствие добралось «до тех, кто в нем больше всего нуждается». С аналогичными заявлениями выставили представители Евросоюза, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.