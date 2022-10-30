В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции

Очередная акция протеста оппозиции началась в центре Кишинева в Молдавии. Об этом 30 октября сообщило «РИА Новости».

Манифестанты, собранные партией «Шор», собрались у здания Академии наук Молдавии и начали шествие в сторону площади Великого Национального собрания. Они требуют отставки руководства страны и досрочных выборов.

«Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя», — заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.

По данным ТАСС, при попытке митингующих прорваться в центр Кишинева произошли столкновения с полицией. В результате были задержаны несколько человек.

Ранее в этот день сообщалось, что полиция задержала 40 человек до начала акции протеста оппозиции. Их доставили в комиссариат для проверки документов.

26 октября протестующие в центре Кишинева попытались заблокировать вход в Генпрокуратуру. Полиция пресекла эту попытку, после чего группа молодых людей попыталась установить палатки на ступеньках ведомства, но полиция также оттеснила их. Произошла стычка.

В тот же день экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал всех представителей оппозиции объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

До этого, 23 октября, полиция сорвала митинг на главной площади столицы. После этого протестующие направились к зданию Генпрокуратуры и разбили там палаточный городок.

Молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты.

11 октября президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты.